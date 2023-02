Here are the best ways to contact your elected representatives and senators in the Arizona Legislature in addition to your US Congress members.

Not sure which district you live in? Click here to find out.

Arizona Legislature

District 1: Prescott, Sedona

Rep. Selina Bliss, Republican: [email protected]; 602-926-4018

Rep. Quang H. Nguyen, Republican: [email protected]; 602-926-3258

Sen. Ken Bennett, Republican: [email protected]; 602-926-5874

District 2: north Phoenix

Rep. Judy Schwiebert, Democrat: [email protected]v; 602-926-3390

Rep. Justin Wilmeth, Republican: [email protected]v; 602-926-5044

Sen. Steve Kaiser, Republican: [email protected]; 602-926-3314

District 3: Fountain Hills, Cave Creek, Anthem

Rep. Joseph Chaplik, Republican: [email protected]; 602-926-3436

Rep. Alexander Kolodin, Republican: [email protected]v; 602-926-3560

Sen. John Kavanagh, Republican: [email protected]; 602-926-5170

District 4: Paradise Valley, north Scottsdale

Rep. Matt Gress, Republican: [email protected]; 602-926-4105

Rep. Laura Terech, Democrat: [email protected]; 602-926-3894

Sen. Christine Marsh, Democrat: [email protected]; 602-926-3184

District 5: downtown and midtown Phoenix

Rep. Jennifer Longdon, Democrat: [email protected]; 602-926-3264

Rep. Amish Shah, Democrat: [email protected]; 692-926-3280

Sen. Lela Alston, Democrat: [email protected]; 602-926-5829

District 6: Flagstaff, Page

Rep. Mae Peshlakai, Democrat: [email protected]; 602-926-3708

Rep. Myron Tsosie, Democrat: [email protected]; 602-926-3157

Sen. Theresa Hatathlie, Democrat: [email protected]; 602-926-5160

District 7: Flagstaff, Payson, Globe

Rep. David Marshall Sr., Republican: [email protected]; 602-926-3579

Rep. David L. Cook, Republican: [email protected]; 602-926-5162

Sen. Wendy Rogers, Republican: [email protected]; 602-926-3042

District 8: Tempe, Scottsdale

Rep. Athena Salman, Democrat: [email protected]; 602-926-4858

Rep. Melody Hernandez, Democrat: [email protected]; 602-926-3449

Sen. Juan Mendez, Democrat: [email protected]; 602-926-4124

District 9: Mesa

Rep. Lorena Austin, Democrat: [email protected]; 602-926-3968

Rep. Seth Blattman, Democrat: [email protected]; 602-926-3996

Sen. Eva Burch, Democrat: [email protected]; 602-926-3374

District 10: east Mesa

Rep. Justin Heap, Republican: [email protected]; 602-926-4181

Rep. Barbara Parker , Republican: [email protected]; 602-926-3681

Sen. David Farnsworth, Republican: [email protected]; 602-926-3387

District 11: south Phoenix, Laveen

Rep. Oscar De Los Santos, Democrat: [email protected]; 602-926-4098

Rep. Marcelino Quiñonez Democrat: [email protected]; 602-926-3285

Sen. Catherine Miranda, Democrat: [email protected]; 602-926-3413

District 12: Ahwatukee, Chandler

Rep. Patricia Contreras, Democrat: [email protected]; 602-926-4057

Rep. Stacey Travers, Democrat: [email protected]; 602-926-3917

Sen. Mitzi Epstein, Democrat: [email protected]; 602-926-4870

District 13: Chandler, Gilbert

Rep. Jennifer Pawlik, Democrat: [email protected]; 602-926-3193

Rep. Liz Harris, Republican: [email protected]; 602-926-4153

Sen. J.D. Mesnard, Republican: [email protected]; 602-926-4481

District 14: Gilbert, Queen Creek

Rep. Travis Grantham, Republican: [email protected]; 602-926-4868

Rep. Laurin Hendrix, Republican: [email protected]; 602-926-4209

Sen. Warren Petersen, Republican: [email protected]; 602-926-4136

District 15: south Mesa, Queen Creek, San Tan Valley

Rep. Neal Carter, Republican: [email protected]; 602-926-5761

Rep. Jacqueline Parker, Republican: [email protected]; 602-926-3375

Sen. Jake Hoffman, Republican: [email protected]; 602-926-3292

District 16: Casa Grande, west Tucson

Rep. Keith Seaman, Democrat: [email protected]; 602-926-3760

Rep. Teresa Martinez, Republican: [email protected]; 602-926-3158

Sen. Thomas (TJ) Shope, Republican: [email protected]; 602-926-3012

District 17: Marana, Oro Valley

Rep. Rachel Jones, Republican: [email protected]; 602-926-3558

Rep. Cory McGarr, Republican: [email protected]; 602-926-3630

Sen. Justine Wadsack, Republican: [email protected]; 602-926-3106

District 18: Catalina Foothills, northeast Tucson

Rep. Christopher Mathis, Democrat: [email protected]; 602-926-3138

Rep. Nancy Gutierrez, Democrat: [email protected]; 602-926-4134

Sen. Priya Sundareshan, Democrat: [email protected]; 602-926-3437

District 19: Safford, Sierra Vista

Rep. Lupe Diaz, Republican: [email protected]; 602-926-4852

Rep. Gail Griffin, Republican: [email protected]; 602-926-5895

Sen. David Gowan, Republican: [email protected]; 602-926-5154

District 20: Tucson

Rep. Alma Hernandez, Democrat: [email protected]; 602-926-3136

Rep. Andrés Cano, Democrat: [email protected]; 602-926-3027

Sen. Sally Ann Gonzales, Democrat: [email protected]; 602-926-4173

District 21: Nogales, Bisbee

Rep. Consuelo Hernandez, Democrat: [email protected]; 602-926-3523

Rep. Stephanie Stahl Hamilton, Democrat: [email protected]; 602-926-3279

Sen. Rosanna Gabaldón, Democrat: [email protected]; 602-926-3424

District 22: Tolleson, Goodyear

Rep. Lupe Contreras, Democrat: [email protected]; 602-926-5284

Rep. Leezah Elsa Sun, Democrat: [email protected]; 602-926-3881

Sen. Eva Diaz, Democrat: [email protected]; 602-926-3473

District 23: Yuma, Ajo, west Goodyear, south Buckeye

Rep. Michele Peña, Republican: [email protected]; 602-926-3696

Rep. Mariana Sandoval, Democrat: [email protected]; 602-926-3740

Sen. Brian Fernandez, Democrat: [email protected]; 602-926-3098

District 24: Glendale, Maryvale

Rep. Analise Ortiz, Democrat: aortiz[email protected]; 602-926-3633

Rep. Lydia Hernandez, Democrat: [email protected]; 602-926-3553

Sen. Anna Hernandez, Democrat: [email protected]; 602-926-3492

District 25: Buckeye, Maricopa, Yuma

Rep. Tim Dunn, Republican: [email protected]; 602-926-4139

Rep. Michael Carbone, Republican: [email protected]; 602-926-4038

Sen. Sine Kerr, Republican: [email protected]; 602-926-5955

District 26: Phoenix, Alhambra

Rep. Flavio Bravo, Democrat: [email protected]; 602-926-4033

Rep. Cesar Aguilar, Democrat: [email protected]; 602-926-3953

Sen. Raquel Terán, Democrat: [email protected]; 602-926-3308

District 27: Peoria

Rep. Kevin Payne, Republican: [email protected]; 602-926-4854

Rep. Ben Toma, Republican: [email protected]; 602-926-3298

Sen. Anthony Kern, Republican [email protected]; 602-926-3497

District 28: Sun City, Sun City West

Rep. David Livingston, Republican: [email protected]; 602-926-4178

Rep. Beverly Pingerelli, Republican: [email protected]; 602-926-3396

Sen. Frank P. Carroll, Republican: [email protected]; 602-926-3436

District 29: Surprise, Litchfield Park, Luke Air Force Base

Rep. Steve Montenegro, Republican: [email protected]; 602-926-3635

Rep. Austin Smith, Republican: [email protected]; 602-926-3831

Sen. Janae Shamp, Republican: [email protected]; 602-926-3499

District 30: Lake Havasu City, Kingman, Wickenburg

Rep. Leo Biasiucci, Democrat: [email protected]; 602-926-3018

Rep. John Gillette, Democrat: [email protected]; 602-926-4100

Sen. Sonny Borrelli, Republican: [email protected]; 602-926-5051

Governor

Gov. Katie Hobbs, Democrat: [email protected]; 602-542-4331

US Representatives

District 1: Scottsdale

Rep. David Schweikert, Republican: Email; 202-225-2190

District 2: Flagstaff, Prescott

Rep. Eli Crane, Republican: Email; 202-225-3361

District 3: Phoenix

Rep. Ruben Gallego, Democrat: Email; 202-225-4065

District 4 : Tempe, Mesa, Chandler

Rep. Greg Stanton, Democrat: Email; 202-225-9888

District 5: Gilbert, Apache Junction, Queen Creek

Rep. Andy Biggs, Republican: Email; 202-225-2635

District 6: Casa Grande, Tucson

Rep. Juan Ciscomani, Republican: Email; 202-225-2542

District 7: Tucson, Nogales, Yuma

Rep. Raul Grijalva, Democrat: Email; 202-225-2435

District 8: Peoria, Glendale

Rep. Debbie Lesko, Republican: Email; 202-225-4576

District 9: Kingman, Yuma

Rep. Paul Gosar, Republican: Email; 202-225-2315

US Senators

Sen. Mark Kelly, Democrat: Email; 202-224-2235

Sen. Kyrsten Sinema, Democrat: Email; 202-224-4521