#1. Saguaro National Park (Arizona)
– Distance: 112 miles
– Driving time: 3.2 hours
– Date founded: October 14, 1994
– 2020 visitors: 762,226 (#24 highest among all national parks)
– Park area: 92,867.42 acres
#2. Petrified Forest National Park (Arizona)
– Distance: 185 miles
– Driving time: 3.9 hours
– Date founded: December 9, 1962
– 2020 visitors: 384,483 (#38 highest among all national parks)
– Park area: 221,390.21 acres
#3. Grand Canyon National Park (Arizona)
– Distance: 198 miles
– Driving time: 4.1 hours
– Date founded: February 26, 1919
– 2020 visitors: 2,897,098 (#6 highest among all national parks)
– Park area: 1,201,647.03 acres
#4. Joshua Tree National Park (California)
– Distance: 225 miles
– Driving time: 4.3 hours
– Date founded: October 31, 1994
– 2020 visitors: 2,399,542 (#10 highest among all national parks)
– Park area: 795,155.85 acres
#5. Zion National Park (Utah)
– Distance: 289 miles
– Driving time: 8.2 hours
– Date founded: November 19, 1919
– 2020 visitors: 3,591,254 (#3 highest among all national parks)
– Park area: 147,242.66 acres
#6. Bryce Canyon National Park (Utah)
– Distance: 302 miles
– Driving time: 8.1 hours
– Date founded: February 25, 1928
– 2020 visitors: 1,464,655 (#15 highest among all national parks)
– Park area: 35,835.08 acres
#7. Mesa Verde National Park (Colorado)
– Distance: 342 miles
– Driving time: 7.7 hours
– Date founded: June 29, 1906
– 2020 visitors: 287,477 (#42 highest among all national parks)
– Park area: 52,485.17 acres
#8. Death Valley National Park (California, Nevada)
– Distance: 343 miles
– Driving time: 7.6 hours
– Date founded: October 31, 1994
– 2020 visitors: 820,023 (#22 highest among all national parks)
– Park area: 3,408,406.73 acres
#9. White Sands National Park (New Mexico)
– Distance: 344 miles
– Driving time: 6.1 hours
– Date founded: December 20, 2019[111]
– 2020 visitors: 415,383 (#34 highest among all national parks)
– Park area: 146,344.31 acres
#10. Capitol Reef National Park (Utah)
– Distance: 349 miles
– Driving time: 9.8 hours
– Date founded: December 18, 1971
– 2020 visitors: 981,038 (#20 highest among all national parks)
– Park area: 241,904.50 acres
#11. Canyonlands National Park (Utah)
– Distance: 366 miles
– Driving time: 12.1 hours
– Date founded: September 12, 1964
– 2020 visitors: 493,914 (#30 highest among all national parks)
– Park area: 337,597.83 acres
#12. Arches National Park (Utah)
– Distance: 404 miles
– Driving time: 8.4 hours
– Date founded: November 12, 1971
– 2020 visitors: 1,238,083 (#17 highest among all national parks)
– Park area: 76,678.98 acres
#13. Great Basin National Park (Nevada)
– Distance: 419 miles
– Driving time: 10.2 hours
– Date founded: October 27, 1986
– 2020 visitors: 120,248 (#50 highest among all national parks)
– Park area: 77,180.00 acres
#14. Channel Islands National Park (California)
– Distance: 428 miles
– Date founded: March 5, 1980
– 2020 visitors: 167,290 (#47 highest among all national parks)
– Park area: 249,561.00 acres
#15. Guadalupe Mountains National Park (Texas)
– Distance: 429 miles
– Driving time: 8.0 hours
– Date founded: October 15, 1966
– 2020 visitors: 151,256 (#49 highest among all national parks)
– Park area: 86,367.10 acres
#16. Sequoia National Park (California)
– Distance: 437 miles
– Driving time: 12.3 hours
– Date founded: September 25, 1890
– 2020 visitors: 796,086 (#23 highest among all national parks)
– Park area: 404,062.63 acres
#17. Kings Canyon National Park (California)
– Distance: 444 miles
– Driving time: 13.3 hours
– Date founded: March 4, 1940
– 2020 visitors: 415,077 (#35 highest among all national parks)
– Park area: 461,901.20 acres
#18. Black Canyon of the Gunnison National Park (Colorado)
– Distance: 444 miles
– Driving time: 10.6 hours
– Date founded: October 21, 1999
– 2020 visitors: 341,620 (#39 highest among all national parks)
– Park area: 30,779.83 acres
#19. Carlsbad Caverns National Park (New Mexico)
– Distance: 450 miles
– Driving time: 8.2 hours
– Date founded: May 14, 1930
– 2020 visitors: 183,835 (#45 highest among all national parks)
– Park area: 46,766.45 acres
#20. Great Sand Dunes National Park (Colorado)
– Distance: 485 miles
– Driving time: 11.1 hours
– Date founded: September 24, 2004
– 2020 visitors: 461,532 (#32 highest among all national parks)
– Park area: 107,341.87 acres
#21. Yosemite National Park (California)
– Distance: 527 miles
– Driving time: 12.2 hours
– Date founded: October 1, 1890
– 2020 visitors: 2,268,313 (#12 highest among all national parks)
– Park area: 761,747.50 acres
#22. Pinnacles National Park (California)
– Distance: 564 miles
– Driving time: 10.4 hours
– Date founded: January 10, 2013
– 2020 visitors: 165,740 (#48 highest among all national parks)
– Park area: 26,685.73 acres
#23. Big Bend National Park (Texas)
– Distance: 588 miles
– Driving time: 12.1 hours
– Date founded: June 12, 1944
– 2020 visitors: 393,907 (#37 highest among all national parks)
– Park area: 801,163.21 acres
#24. Rocky Mountain National Park (Colorado)
– Distance: 614 miles
– Driving time: 14.8 hours
– Date founded: January 26, 1915
– 2020 visitors: 3,305,199 (#4 highest among all national parks)
– Park area: 265,807.25 acres
#25. Lassen Volcanic National Park (California)
– Distance: 726 miles
– Driving time: 14.5 hours
– Date founded: August 9, 1916
– 2020 visitors: 542,274 (#29 highest among all national parks)
– Park area: 106,589.02 acres
Editor’s note: This story was originally published in 2024 and republished in 2026.