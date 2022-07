La Corte Suprema puso fin a las protecciones constitucionales para el aborto, que habían estado vigentes durante casi 50 años, en una decisión de su mayoría conservadora de anular a Roe vs. Wade. Se espera que el resultado de hoy conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados.

En Arizona, las mujeres ya enfrentaban severas restricciones al aborto, pero ahora, bajo este nueva decisión, el acceso al aborto será aún difícil.

Hablamos con la Dra. DeShawn Taylor, obstetra y ginecólogo certificado, profesor clínico, defensor de la salud de la mujer y los derechos reproductivos y propietario de Desert Star Family Planning en Phoenix, sobre lo que significa la decisión de la Corte Suprema para los arizonenses.

Es importante tener en cuenta que:

El aborto sigue siendo legal en Arizona por ahora, pero el futuro es incierto debido a quién está a cargo en la legislatura estatal, y el gobernador.

Arizona ya tiene una prohibición de aborto que entraría en vigor si se anula a Roe vs. Wade.

Arizona tiene un historial de promulgar medidas que hacen que sea extremadamente difícil obtener servicios de aborto. Por ejemplo, una paciente debe recibir asesoramiento dirigido por el estado, que incluya información diseñada para disuadir a la paciente de tener un aborto y luego esperar 24 horas antes de que se brinde el procedimiento.

El gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, firmó un proyecto de ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. La prohibición de 15 semanas probablemente entrará en vigor después de la decisión de la Corte Suprema, con solo una excepción para emergencias médicas, no para violación o incesto. Los médicos que violen la ley pueden ser procesados ​​por un delito grave y sus licencias podrían ser revocadas si son condenados.

1.6 millones de mujeres en edad reproductiva en Arizona se verán afectadas por una prohibición total, según Guttmacher.

Copper Courier:

Ahora que Roe vs. Wade ha sido revocado por la Corte Suprema, ¿veremos un cambio inmediato en Arizona en lo que respecta al acceso al aborto?

Dra. DeShawn Taylor:

Todavía hay algunas incertidumbres, pero lo que puedo decir con seguridad es que el día de la decisión no hace que el aborto sea inmediatamente ilegal aquí en Arizona.

Copper Courier:

¿Qué pasará con las clínicas como la suya si finalmente se hace cumplir la antigua ley de Arizona y se le prohíbe brindar servicios de aborto?

Dra. DeShawn Taylor:

Proporciono tipos adicionales de atención, por lo que mi clínica específicamente no cerraría. Sin embargo, por supuesto, si el aborto es ilegal en este estado, entonces no ocurrirían abortos ilegales en mi clínica. Creo firmemente que debe haber profesionales médicos confiables disponibles para los miembros de la comunidad que tengan preguntas sobre cómo navegar el proceso de obtener atención. Y por la forma en que se redactó esta antigua ley, hay algunas preguntas sobre qué habilidades tenemos como proveedores de atención médica para ayudar a las personas, y esas son algunas cosas que realmente tenemos que resolver una vez que llegue ese momento.

Cada uno de nosotros, los proveedores independientes, nos veríamos significativamente afectados por no poder brindar servicios de aborto en este estado, considerando que es la mayor parte de la atención que brindamos.

Copper Courier:

En ese caso, si alguien necesita un aborto, ¿qué le sugieres que haga? ¿Crees que tendrán que viajar a otro estado?

Dra. DeShawn Taylor:

Definitivamente, las personas que tienen los recursos para viajar a otro estado definitivamente deben hacer todo lo posible por hacerlo. Cada uno de los estados que nos rodean aún debería tener servicios de aborto legal. Y creo honestamente que con todas las restricciones que tenemos en Arizona, ya hay personas que tienen los medios para viajar, para ir a un estado vecino que no tiene la espera de 24 horas, por ejemplo, que tenemos aquí.

La atención también es significativamente más costosa en cada uno de nuestros estados limítrofes, por lo que definitivamente será muy importante que las personas sepan dónde encontrar asistencia financiera. Así que tenemos el Abortion Fund of Arizona, tenemos la National Abortion Federation, tenemos Indigenous Women Rising para los indígenas, que ocasionalmente financia a personas que no son indígenas. Por lo tanto, comprender esas redes de atención será importante. Hay información en línea que ayudará a las personas a asistir a otras para encontrar dónde recibir atención.

Llegamos a un lugar donde, como proveedores de atención médica, específicamente médicos, nuestras manos están atadas porque la ley anterior a Roe viene con sanciones penales, posible enjuiciamiento y tiempo en la cárcel, por lo que realmente nos coloca en una posición precaria al tratar de ayudar a las personas a obtener servicios de aborto. [Pero] no es ilegal que los arizonenses intenten obtener servicios de aborto, como hemos visto en otros estados donde las personas han sido encarceladas por abortos espontáneos. La ley [de Arizona] no dice que eso sea algo que deba suceder aquí. Pero puedo ver que es comprensible que la gente tenga miedo, porque cuando piensas que algo es ilegal, automáticamente piensas que viene con una sanción penal, pero ese no es el caso en este momento. Sin embargo, la sanción penal recae en el proveedor, y eso realmente nos ata las manos.

Copper Courier:

Entonces, hablando de personas que toman esto en sus propias manos, ¿seguirá estando disponible la medicina Plan B? Algunos expertos legales creen que la anulación de Roe conducirá a la prohibición de ciertos anticonceptivos de emergencia.

Dra. DeShawn Taylor:

Plan B no es una pastilla abortiva. Plan B es una forma de control de la natalidad, control de la natalidad de emergencia. La mifepristona y el misoprostol son los dos medicamentos utilizados para inducir el aborto.

Por lo general, se requiere que la mifepristona se reciba de una institución de atención médica. El misoprostol está más disponible en Internet y en otras formas en que las personas pueden obtenerlo. Están surgiendo algunas oportunidades donde las personas están tratando de descubrir cómo brindar atención a través de las fronteras estatales. Esas cosas todavía se están resolviendo. Hay mucha complejidad en torno a eso. Sé que yo, como alguien que tiene una licencia de Arizona, no necesariamente podría, incluso si tuviera otra licencia mientras estoy físicamente en Arizona… tal vez no podría hacer una visita de telesalud con alguien en Nevada si tuviese una licencia de Nevada, porque aquí en Arizona, la telesalud está prohibida para el uso de aborto con medicamentos. Entonces, nuestra legislatura estatal a lo largo de los años realmente nos ha puesto en una posición difícil, sin que Roe vs. Wade esté disponible para que podamos continuar brindando atención aquí.

Copper Courier:

Si las personas obtienen ese medicamento para abortar, ¿no hay ningún problema legal al que se enfrenten si lo compran en línea y realizan el procedimiento en casa?

Dra. DeShawn Taylor:

Según mi comprensión de la ley que se aplicaría, se eliminó la sanción penal para las personas embarazadas que intentan obtener servicios de aborto. El año pasado, nuestro gobernador promulgó un proyecto de ley, SB1457, y muchos de los informes al respecto se referían a prohibiciones por razones: las personas no pueden abortar por anomalías fetales o diagnósticos genéticos. Eso se sostuvo en la corte. Bueno, una parte de eso que no era muy conocida era que esa ley también derogó la parte de la ley anterior que tipificaba como delito que una persona embarazada intentara obtener un aborto, por lo que ha levantado la sanción penal de la persona embarazada que está tratando de obtener servicios de aborto. Entonces, en este momento… no existe una ley que le dé a nadie los medios legales para tratar de encarcelar o procesar a alguien.

Ahora, habiendo dicho eso, no sabemos si [los legisladores] no lo intentarían, así que definitivamente podría entender que habría mucho miedo y preocupación. Lo que quiero que la gente sepa… [es que] mi clínica seguirá estando aquí, aunque no brinde servicios de aborto, [como] un lugar seguro [para] obtener información.

Es importante tener en cuenta que:

La ley de Arizona establece que es ilegal entregar cualquier medicamento para inducir el aborto, pero el medicamento en sí puede ser recetado.

Copper Courier:

¿Puede hablar un poco sobre los riesgos del aborto con medicamentos en el hogar?

Dra. DeShawn Taylor:

La buena noticia es que alguien que intente autogestionar su aborto en 2022 es muy diferente de lo que estaba disponible para las personas antes de 1973. Las píldoras abortivas son seguras y, en general, efectivas. La preocupación realmente entra en juego… si alguien está sangrando mucho y durante mucho tiempo. Eso los pone en riesgo de lesiones en términos de pérdida severa de sangre y potencialmente la muerte en relación con eso. Por lo tanto, es muy importante que las personas se sientan cómodas al presentarse para recibir atención cuando eso sucede. Creo que en términos de una complicación muy mayor o de discapacidad como resultado de las píldoras abortivas, eso no es algo que veamos.

La única otra preocupación mía sería que alguien esté intentando esto mucho más adelante en el embarazo, donde existe más posibilidad de que todo el embarazo no pase por sí solo. Y de nuevo, eso realmente prepara a las personas para la posibilidad de hemorragia y pérdida severa de sangre, que si no se trata podría causar la muerte. Lo que hace que esto sea más inseguro es la posibilidad de que las personas no se sientan cómodas buscando atención cuando se dan cuenta de que el proceso no va exactamente como debería.

Copper Courier:

¿Es cierto que la fertilización in vitro (FIV) podría verse afectada por la decisión de la Corte Suprema?

Dra. DeShawn Taylor:

Bueno, existe esta ley [de Arizona] que se encuentra actualmente en los libros de personalidad fetal [que se refiere a la idea de que cada óvulo fertilizado debe tener las mismas protecciones legales que una persona], y que se convirtió en ley el año pasado junto con ese SB1457. Y entonces surgieron muchas preguntas en cuanto a lo que eso significa. Hubo una excepción específica en la ley de homicidios para el aborto, por lo que creemos que probablemente alguien no sería procesado bajo la condición de persona fetal por eso, pero hay muchas dudas sobre qué significa que un embrión o un feto tenga personalidad. Porque eso tiene implicaciones para la fertilización in vitro. ¿Qué haces con esos embriones que no implantas?

Creo que la otra preocupación es cuando ocurre la fertilización in vitro pero el embarazo no crece normalmente, y luego las personas necesitan un procedimiento conocido como D&C, que es el mismo procedimiento quirúrgico que se realiza para un aborto. Entonces habría proveedores que se sintieran cómodos brindando esa atención, aun con la preocupación de que puedan ser criminalizados por practicar un aborto. Así creo que esa es la otra cara de la moneda, en términos del nivel de comodidad de un proveedor al proporcionar procedimientos como ese para abortos espontáneos, para una fertilización in vitro que no se llevó a cabo correctamente. Se convierte en un problema para todo tipo de embarazos, no solo para las personas que tienen embarazos que desean interrumpir porque simplemente no es el momento adecuado para estar embarazada. Realmente crea un ambiente hostil para todos los embarazos.

Copper Courier:

¿Algo más que creas que es importante compartir?

Dra. DeShawn Taylor:

Solo quiero ayudar a las personas a pensar realmente en las elecciones de noviembre de 2022. Históricamente la participación en estas elecciones de mitad de período ha sido muy baja, y así es como estos legisladores extremos permanecen en el cargo. Estas personas no representan las opiniones de la mayoría de los arizonenses, pero pueden impulsar estas políticas dañinas porque es durante estos tiempos que están listos para la reelección y la gente no se presenta a las urnas.