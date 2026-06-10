15 Arizona events to check out this weekend (June 12-14)

This events list was first published in The Copper Courier’s daily newsletter. Sign up here.
Here’s what’s going on around Arizona this weekend—plus a map so you can see where everything is!
- Grand Canyon Star Party, through Saturday
- Greer Days, Friday-Saturday
- US Taekwondo American Open West in Tucson, Friday-Sunday
- Free To Be Me Pride Festival in Fredonia, Friday-Sunday
- June Jam Music Festival in Flagstaff, Friday-Monday
- Lavender Festival in Willcox, Saturday
- Art Deco Fashion Show & Afternoon Tea in Phoenix, Saturday
- Parker Tube Float, Saturday
- Flagstaff Native Herb Festival, Saturday
- Culture Con in Flagstaff, Saturday
- Real Wild & Woody Beer Fest in Flagstaff, Saturday-Sunday
- Flagstaff Folk Festival, Saturday-Sunday
- Asparagus and Garlic Festival in Dewey, Saturday-Sunday
- Watson Lake Car Show in Prescott, Saturday-Sunday
- Out West in Tucson, Saturday-Sunday