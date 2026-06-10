Things To Do

15 Arizona events to check out this weekend (June 12-14)

From a lavender festival to an art deco fashion show, here are some of the biggest events around Arizona this weekend.

wild lavender plants growing in a field
(Feyza Daştan/Pexels)

This events list was first published in The Copper Courier’s daily newsletter. Sign up here.

Here’s what’s going on around Arizona this weekend—plus a map so you can see where everything is!

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Jessica Swarner
Jessica Swarner Newsletter Editor
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