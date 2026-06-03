Things To Do

15 Arizona events to check out this weekend (June 5-7)

From Phoenix Fan Fusion to the World Margarita Championship in Tucson, here’s what’s going on in Arizona this weekend.

close up of a margarita with a tajin rim
(Julie Sd/Unsplash)

This events list was first published in The Copper Courier’s daily newsletter. Sign up here.

Here’s what’s going on around Arizona this weekend—plus a map so you can see where everything is at!

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