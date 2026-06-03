15 Arizona events to check out this weekend (June 5-7)

This events list was first published in The Copper Courier’s daily newsletter. Sign up here.
Here’s what’s going on around Arizona this weekend—plus a map so you can see where everything is at!
- Flagstaff Pro Rodeo, Thursday-Saturday
- Pollinator Parade & Aerial Show in Flagstaff, Friday
- Fiddler of Flagstaff Competition, Friday
- Williams Historic Route 66 Car Show, Friday-Saturday
- Phoenix Fan Fusion, Friday-Sunday
- World Margarita Championship in Tucson, Saturday
- Route 66 Centennial in Flagstaff, Saturday
- Wine, Bacon & Bourbon Festival in Fort Huachucha, Saturday
- Sacred Mountain Prayer Run in Flagstaff, Saturday
- Movie in the Park in Peoria, Saturday
- Prescott’s Territorial Days Arts & Crafts Show, Saturday-Sunday
- A Two Day Anime Event in Phoenix, Saturday-Sunday
- Flagstaff Hullabaloo, Saturday-Sunday
- Flagstaff Wool & Fiber Festival, Saturday-Sunday
- South Rim Grand Canyon Star Party, Saturday-June 13