31 Arizona events to check out this weekend (April 10-12)

This events list was first published in The Copper Courier’s daily newsletter. Sign up here.
Here’s what’s going on around Arizona this weekend—plus a map so you can see where everything is!
- Flagstaff Mountain Film Festival, Wednesday-Sunday
- Arizona Bike Week in Scottsdale, Wednesday-Sunday
- Northern Arizona Book Festival in Flagstaff, Thursday-Sunday
- Chandler Jazz Festival, Thursday-Sunday
- Maricopa County Fair in Phoenix, Thursday-Sunday
- Country Thunder in Florence, Thursday-Sunday
- Tucson Agave Heritage Festival, Thursday-Sunday
- Phoenix Film Festival, Thursday-April 19
- Yavapai Bottle Gas Mile High PBR in Prescott Valley, Friday-Saturday
- Tombstone Rose Festival, Friday-Sunday
- Founders Day Whoopee Daze Festival in Tolleson, Friday-Sunday
- Arizona Fiber Arts Festival in Camp Verde, Friday-Sunday
- Tucson Folk Festival, Friday-Sunday
- Panda Fest in Scottsdale, Friday-Sunday
- Water Awareness Month Festival in Phoenix, Saturday
- TSRA’s Rodder’s Days Car Show in Tucson, Saturday
- Pat’s Run in Tempe, Saturday
- Scottsdale Jazz Festival, Saturday
- Asado and Brew Festival in San Luis, Saturday
- Coopstock: Alice Cooper’s Rock & Roll Fundraising Bash in Phoenix, Saturday
- Gilbert Global Village Festival, Saturday
- Check, Please! Arizona Food Festival in Fountain Hills, Saturday
- Katsina Marketplace in Phoenix, Saturday
- Urban Wine Walk in Phoenix, Saturday
- Blessing of the Vines in Elgin, Saturday
- SCSC Racing Spring Classic in Parker, Saturday-Sunday
- Copper City Classic Vintage Base Ball Tournament in Bisbee, Saturday-Sunday
- Arizona Dumpling Fest and Filipino Festival in Peoria, Saturday-Sunday
- Copperstate 1000 Car Show in Tempe, Sunday
- Cyclovia Tucson, Sunday
- Open Streets Tempe, Sunday