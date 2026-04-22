21 Arizona events to check out this weekend (April 24-26)

Here's what's going on around Arizona this weekend—plus a map so you can see where everything is!
- Arizona International Film Festival in Tucson, through Sunday
- Pima County Fair in Tucson, through Sunday
- Sedona Yoga Festival, Thursday-Sunday
- Tucson Tango Festival, Thursday-Sunday
- Route 66 Bike Week in Golden Valley, Thursday-Sunday
- Breakaway Music Festival in Mesa, Friday-Saturday
- Open Studios Spring Tour in multiple Verde Valley locations, Friday-Sunday
- Junk in the Trunk Vintage Market in Scottsdale, Friday-Sunday
- Arizona Wine Country Artists Village in Cottonwood, Friday-Sunday
- Greater Phoenix Pond Society Tour – West Side in multiple Phoenix-area locations, Saturday
- International Jazz Day AZ in Phoenix, Saturday
- Monster Jam in Glendale, Saturday
- Rise AZ Music Festival in Sierra Vista, Saturday
- Tacos & Tequila Fiesta in Chandler, Saturday
- Sustainability Fest in Phoenix, Saturday
- Winslow Art Festival, Saturday
- Taste of Surprise & Art Festival, Saturday
- Filipino Food Festival in Phoenix, Saturday
- Sinagua Pre-Harvest Brewery Festival in Flagstaff, Saturday
- Tucson Poetry Festival, Saturday-Sunday
- Merchantile Market in Scottsdale, Saturday-Sunday