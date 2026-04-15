29 Arizona events to check out this weekend (April 17-19)

This events list was first published in The Copper Courier's daily newsletter.
Here’s what’s going on around Arizona this weekend—plus a map so you can see where everything is!
- International Horror and Sci-Fi Film Festival in Phoenix and Phoenix Film Festival, through Sunday
- VIVA PHX in Phoenix, through Monday
- Disney On Ice presents Road Trip Adventures in Glendale, Thursday-Sunday
- Pima County Fair in Tucson, Thursday-April 26
- Flagstaff High School Pow Wow, Friday-Saturday
- Pow Wow at ASU in Tempe, Friday-Sunday
- Willcox West Fest Ranch Rodeo & Chuck Wagon Cook-Off, Friday-Sunday
- Lake Havasu Boat Show, Friday-Sunday
- Reggae Rise Up Arizona Festival in Tempe, Friday-Sunday
- Scottsdale Fair and Festival, Friday-April 26
- Arizona International Film Festival in Tucson, Friday-April 26
- Arizona Asian Festival in Glendale, Saturday
- Tombstone Desert Donkey Dash, Saturday
- Spring Fest in Flagstaff, Saturday
- Maricopa’s Cajun Festival, Saturday
- Bike Festival & Demo Day in Flagstaff, Saturday
- Earth Jam Festival in Flagstaff, Saturday
- AZ Water Lantern Festival in Tucson, Saturday
- Fight Club PHX in Phoenix, Saturday
- Galaxy STEM Fest in Phoenix, Saturday
- Margarita Fest in Tucson, Saturday
- Fiesta Sahuarita, Saturday
- Polish Festival in Phoenix, Saturday-Sunday
- Taste of Assyria Festival in Gilbert, Saturday-Sunday
- Willcox Wine Country Spring Festival, Saturday-Sunday
- Oracle Artist Studio Tour, Saturday-Sunday
- Olive Blossom Bash in Queen Creek, Saturday-Sunday
- Phoenix Reptile Expo in Mesa, Saturday-Sunday
- Exotic Bird Fair in Tucson, Sunday